В начале мая было полностью уничтожено подразделение Чопского погранотряда, пытавшееся контратаковать российские позиции. В районе села Бессаловка российские военные также выявили и ликвидировали группу ВСУ, уничтожив большую часть ее личного состава. Киев уже несколько месяцев пытаются наступать на сумском направлении, но безуспешно, пишет деловое издание «Взгляд».