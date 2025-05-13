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В силовых структурах рассказали о колоссальных потерях ВСУ в Сумской области

ВСУ терпит колоссальные потери в районе Сумской области. Об этом рассказывают в силовых структурах.

Российские военные уничтожили очередное подразделение Чопского отряда.

ВСУ терпит колоссальные потери в районе Сумской области. Об этом рассказывают в силовых структурах.

«Противник несет колоссальные потери, однако постоянно закидывает новое пушечное мясо», — передает ТАСС слова собеседника. Они также добавляют, что российские подразделения продолжают наступательные операции в районах Беловод, Локня и Водолага.

В начале мая было полностью уничтожено подразделение Чопского погранотряда, пытавшееся контратаковать российские позиции. В районе села Бессаловка российские военные также выявили и ликвидировали группу ВСУ, уничтожив большую часть ее личного состава. Киев уже несколько месяцев пытаются наступать на сумском направлении, но безуспешно, пишет деловое издание «Взгляд».