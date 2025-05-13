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В ХМАО пять человек пострадали в ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая. /ТАСС/. Столкновение автомобилей Nissan и ВАЗ произошло на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, травмированы пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Югре.

Источник: РИА "Новости"

«В Нефтеюганском районе на 12-м км автодороги Нефтеюганск — левый берег реки Обь, 61-летний водитель “Ниссана”, по предварительным данным, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ и допустил с ним столкновение. В результате автоаварии водитель и три пассажира ВАЗа, а также пассажир “Ниссана” получили травмы», — сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции Югры попросили водителей о соблюдении правил дорожного движения и быть внимательными при проезде перекрестков.