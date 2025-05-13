Марочко заявил об увеличении зоны контроля ВС РФ в Харьковской области

«ВС РФ расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 км», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что это произошло в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка. Эксперт отметил, что на этом участке фронта наблюдается положительная динамика.