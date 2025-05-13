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Марочко заявил об увеличении зоны контроля ВС РФ в Харьковской области

За последние сутки российские войска увеличили зону контроля в Харьковской области более чем на 30 километров. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ демонстрируют положительную динамику в Харьковской области, заявил Марочко.

За последние сутки российские войска увеличили зону контроля в Харьковской области более чем на 30 километров. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 км», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что это произошло в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка. Эксперт отметил, что на этом участке фронта наблюдается положительная динамика.

Российские военные возобновили наступательные действия в Харьковской области после трехдневного перемирия и заняли два опорных пункта противника в районах Волчанска и Липцов. Активные боевые действия начались 12 мая.