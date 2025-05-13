В Москве по делу экс-губернатора Курской области арестовали фигуранта Воловикова

Напомним, экс-губернатор региона Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве на один миллиард рублей при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования хищения бюджетных средств в сумме более одного миллиарда рублей, выделенных АО «Корпорация развития Курской области».