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В Москве по делу экс-губернатора Курской области арестовали фигуранта Воловикова

В СИЗО отправили еще одного фигуранта по делу экс-губернатора Курской области Андрея Воловикова.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков стал фигурантом уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Воловикову предъявлено обвинение в особо крупной растрате.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан и доставлен в Москву бизнесмен Воловиков — еще один фигурант дела о хищении при строительстве фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.

Суд отправил подозреваемого в СИЗО. Воловиков уже подал апелляцию на решение об аресте.

Напомним, экс-губернатор региона Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве на один миллиард рублей при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования хищения бюджетных средств в сумме более одного миллиарда рублей, выделенных АО «Корпорация развития Курской области».