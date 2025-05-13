В Москве по делу экс-губернатора Курской области арестовали фигуранта Воловикова

Генеральный директор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков стал фигурантом уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Воловикову предъявлено обвинение в особо крупной растрате.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан и доставлен в Москву бизнесмен Воловиков — еще один фигурант дела о хищении при строительстве фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.
Суд отправил подозреваемого в СИЗО. Воловиков уже подал апелляцию на решение об аресте.
Напомним, экс-губернатор региона Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве на один миллиард рублей при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования хищения бюджетных средств в сумме более одного миллиарда рублей, выделенных АО «Корпорация развития Курской области».