В Казани потушены горящие склады на ул. Миля

В Казани ликвидировали крупный пожар. Вечером 12 мая на улице Миля загорелся склад с горюче-смазочными материалами, запчастями и резиной для грузовых автомобилей.
В районе очага возгорания имелось сильное задымление, которое просматривалось из разных точек города. На месте происшествия дежурили спецслужбы. Известно, что никто не пострадал.
Ликвидация огня продолжалась до глубокой ночи. В тушении пожара участвовали 25 человек и 8 единиц техники. Предварительная площадь пожара, по сообщениям ТГ-каналов, составила около 413 квадратных метров. Известно, что спасателям удалось предотвратить переход огня на рынок с пиломатериалами.