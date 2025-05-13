В Казани потушены горящие склады на ул. Миля

Ликвидация огня продолжалась до глубокой ночи. В тушении пожара участвовали 25 человек и 8 единиц техники. Предварительная площадь пожара, по сообщениям ТГ-каналов, составила около 413 квадратных метров. Известно, что спасателям удалось предотвратить переход огня на рынок с пиломатериалами.