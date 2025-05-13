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В Казани потушены горящие склады на ул. Миля

Площадь пожара составила около 413 квадратов.

В Казани ликвидировали крупный пожар. Вечером 12 мая на улице Миля загорелся склад с горюче-смазочными материалами, запчастями и резиной для грузовых автомобилей.

В районе очага возгорания имелось сильное задымление, которое просматривалось из разных точек города. На месте происшествия дежурили спецслужбы. Известно, что никто не пострадал.

Ликвидация огня продолжалась до глубокой ночи. В тушении пожара участвовали 25 человек и 8 единиц техники. Предварительная площадь пожара, по сообщениям ТГ-каналов, составила около 413 квадратных метров. Известно, что спасателям удалось предотвратить переход огня на рынок с пиломатериалами.