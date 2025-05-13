Во Владивостоке несколько человек отравились чемерицей, перепутав ее с черемшой

Медики напоминают, что чемерица часто растет рядом с черемшой и внешне от нее практически не отличается, что делает сбор дикорастущих растений потенциально опасным без достаточных знаний. Жителям региона рекомендуется проявлять осторожность и воздерживаться от самостоятельного сбора трав без уверенности в их безопасности.