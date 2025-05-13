Во Владивостоке несколько человек отравились чемерицей, перепутав ее с черемшой

Как сообщили в тысячекоечной больнице города, причиной ухудшения состояния стала чемерица — ядовитое растение, внешне напоминающее популярную в народе черемшу.
«Состояние всех пострадавших было оценено как средней степени тяжести, а благодаря оперативному обращению в медицинское учреждение они своевременно получили квалифицированную медицинскую помощь и были благополучно выписаны домой», — уточнили в медицинском учреждении.
По данным специалистов, чемерица (вератрин) — крайне токсичное растение, содержащее сильнодействующие яды. Даже небольшое количество может привести к серьезному отравлению. Среди типичных симптомов: тошнота, рвота, головокружение и общее ухудшение самочувствия.
Медики напоминают, что чемерица часто растет рядом с черемшой и внешне от нее практически не отличается, что делает сбор дикорастущих растений потенциально опасным без достаточных знаний. Жителям региона рекомендуется проявлять осторожность и воздерживаться от самостоятельного сбора трав без уверенности в их безопасности.