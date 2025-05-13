Фигуранта дела экс-губернатора Курской области арестовали в Москве

Сотрудники СК РФ предъявили обвинение в особо крупной растрате гендиректору ООО «КТК сервис» Андрею Воловикову в рамках уголовного дела о хищении более одного миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в правоохранительных органах.
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан и доставлен в Москву бизнесмен Воловиков — еще один фигурант дела о хищении при строительстве фортификационных сооружений. Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ), столичный суд по ходатайству следователя отправил его в СИЗО, — рассказал собеседник ТАСС.
Внимание правоохранителей также привлек бывший глава Курской области Алексей Смирнов, у которого 16 апреля прошли обыски. Тогда же его задержали вместе с вице-губернатором региона Алексеем Дедовым. Экс-губернатора Курской области заподозрили в хищении 200 миллионов рублей, которые были выделены на оборону региона во время наступления украинской армии.
Смирнова мог «сдать» его бывший подчиненный, бывший генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого арестовали еще в декабре 2024 года. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого дела в отдельном материале.