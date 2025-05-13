Фигуранта дела экс-губернатора Курской области арестовали в Москве

Внимание правоохранителей также привлек бывший глава Курской области Алексей Смирнов, у которого 16 апреля прошли обыски. Тогда же его задержали вместе с вице-губернатором региона Алексеем Дедовым. Экс-губернатора Курской области заподозрили в хищении 200 миллионов рублей, которые были выделены на оборону региона во время наступления украинской армии.