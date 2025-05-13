Европа «проглотила» диверсию, угрожающую ее экономическим интересам, заявил Грушко.
Ситуация с «Северными потоками» показывает «импотентность» Европы в защите своих национальных интересов. Такое заявление сделал замглавы МИД России Александр Грушко.
«Вся эта история показала абсолютную “импотентность” самих европейцев в защите своих национальных интересов», — передает слова Грушко ТАСС. Он подчеркнул, что Европа «молча проглотила» диверсию, которая угрожает экономическим интересам всех европейцев, особенно Германии.
Грушко также отметил, что отказ от российских ресурсов усугубит экономический кризис в ЕС и скажется на благосостоянии граждан. Он привел в пример Венгрию и Словакию, которые стремятся к стабильным поставкам из России, подчеркивая, что многие страны Европы уже выражают недовольство действиями Еврокомиссии, которая все больше ставит под угрозу их интересы.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года, что остановило прокачку газа. Расследование, в котором Россия не участвовала, проводили Швеция, Дания и Германия. Немецкие СМИ сообщили о возможной причастности к диверсии сотрудников дайвинг-школы в Киеве. Украина это отрицает, ФСБ РФ называет случившееся актом терроризма.