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Грушко: история с «Северными потоками» указывает на «импотентность» Европы

Ситуация с «Северными потоками» показывает «импотентность» Европы в защите своих национальных интересов. Такое заявление сделал замглавы МИД России Александр Грушко.

Европа «проглотила» диверсию, угрожающую ее экономическим интересам, заявил Грушко.

Ситуация с «Северными потоками» показывает «импотентность» Европы в защите своих национальных интересов. Такое заявление сделал замглавы МИД России Александр Грушко.

«Вся эта история показала абсолютную “импотентность” самих европейцев в защите своих национальных интересов», — передает слова Грушко ТАСС. Он подчеркнул, что Европа «молча проглотила» диверсию, которая угрожает экономическим интересам всех европейцев, особенно Германии.

Грушко также отметил, что отказ от российских ресурсов усугубит экономический кризис в ЕС и скажется на благосостоянии граждан. Он привел в пример Венгрию и Словакию, которые стремятся к стабильным поставкам из России, подчеркивая, что многие страны Европы уже выражают недовольство действиями Еврокомиссии, которая все больше ставит под угрозу их интересы.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года, что остановило прокачку газа. Расследование, в котором Россия не участвовала, проводили Швеция, Дания и Германия. Немецкие СМИ сообщили о возможной причастности к диверсии сотрудников дайвинг-школы в Киеве. Украина это отрицает, ФСБ РФ называет случившееся актом терроризма.