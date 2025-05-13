Грушко также отметил, что отказ от российских ресурсов усугубит экономический кризис в ЕС и скажется на благосостоянии граждан. Он привел в пример Венгрию и Словакию, которые стремятся к стабильным поставкам из России, подчеркивая, что многие страны Европы уже выражают недовольство действиями Еврокомиссии, которая все больше ставит под угрозу их интересы.