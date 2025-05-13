ВС РФ продвигаются в Харьковской области, Украина эвакуирует население: карта СВО за 13 мая

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по логистическим маршрутам противника в Сумской области, в частности, на направлении Сумы — Путивль — Глухов, где движение осуществляется через город Конотоп. В связи с обострением ситуации украинские власти приняли решение о проведении эвакуации гражданского населения из населенных пунктов Новая Слобода и Марьяновка.