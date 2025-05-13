В Челябинской области на железной дороге травмированы три человека

Известно, что два происшествия закончились гибелью — смертельные травмы получили два человека. Также в одном случае участник ДТП отделался повреждениями. При этом прошлогодняя статистика такая же, как в аналогичном периоде 2025 года: в первые 4 месяца 2024 года травмы получили также трое, однако них погиб всего один.