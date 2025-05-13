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В Челябинской области на железной дороге травмированы три человека

За первые четыре месяца 2025 года в регионе произошло несколько несчастных случаев. Об этом рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Источник: Вечерний Челябинск

Известно, что два происшествия закончились гибелью — смертельные травмы получили два человека. Также в одном случае участник ДТП отделался повреждениями. При этом прошлогодняя статистика такая же, как в аналогичном периоде 2025 года: в первые 4 месяца 2024 года травмы получили также трое, однако них погиб всего один.

При этом в Челябинской области в этом году уже есть пострадавший несовершеннолетнего возраста. Один подросток травмирован от наезда подвижного состава.

«Всего на Южно-Уральской магистрали за 4 месяца 2025 года от наезда подвижного состава и поражения электротоком травмировано 11 человек (из них 9 человек — смертельно)», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД.

Все расследуемые трагедии показали, что происшествия на железнодорожных путях стали следствием нарушения правил безопасности, в том числе из-за перехода или нахождения на них в неположенных местах.

На железнодорожной инфраструктуре региона строятся специальные пешеходные переходы, ремонтируются пешеходные мосты и настилы, обновляется система освещения на станциях. Все это делается для увеличения безопасности южноуральцев.