В центре Ташкента прозвучал взрыв? Что произошло на самом деле

Ситуацию прокомментировали в компании «Ташкентские городские электрические сети» (РЭС). По её данным, 12 мая сотрудники оперативной бригады электроснабжения Якасарайского района проводили работы на повреждённом участке подземной кабельной линии. Работы велись в рамках подготовки к лабораторным испытаниям.
Однако во время ожидания специалистов лабораторной службы произошло короткое замыкание. Именно это и стало причиной громкого звука и появления дыма, вызвавших обеспокоенность в соцсетях.
Отдельно сообщается, что одна женщина, находившаяся рядом с местом происшествия, испугалась от громкого хлопка. На место оперативно прибыла выездная бригада, сотрудники которой оказали ей первую помощь. По официальным данным, состояние женщины — стабильное.
Таким образом, вопреки слухам, взрыва труб не было, а инцидент оказался коротким замыканием на электрокабеле. В «Ташкентских городских электросетях» заверили, что причины происшествия изучаются, и все необходимые меры безопасности уже приняты.