В центре Ташкента прозвучал взрыв? Что произошло на самом деле

Vaib.uz (Узбекистан. 13 мая). Накануне в социальных сетях начали распространяться пугающие сообщения — в центре Ташкента якобы произошёл взрыв. Некоторые авторы предположили, что могли взорваться трубы, которые недавно ремонтировали. На опубликованных видео слышен резкий хлопок и виден большой столб дыма, что только усилило тревогу среди горожан.