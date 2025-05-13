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В центре Ташкента прозвучал взрыв? Что произошло на самом деле

Vaib.uz (Узбекистан. 13 мая). Накануне в социальных сетях начали распространяться пугающие сообщения — в центре Ташкента якобы произошёл взрыв. Некоторые авторы предположили, что могли взорваться трубы, которые недавно ремонтировали. На опубликованных видео слышен резкий хлопок и виден большой столб дыма, что только усилило тревогу среди горожан.

Источник: Vaib.Uz

Ситуацию прокомментировали в компании «Ташкентские городские электрические сети» (РЭС). По её данным, 12 мая сотрудники оперативной бригады электроснабжения Якасарайского района проводили работы на повреждённом участке подземной кабельной линии. Работы велись в рамках подготовки к лабораторным испытаниям.

Однако во время ожидания специалистов лабораторной службы произошло короткое замыкание. Именно это и стало причиной громкого звука и появления дыма, вызвавших обеспокоенность в соцсетях.

Отдельно сообщается, что одна женщина, находившаяся рядом с местом происшествия, испугалась от громкого хлопка. На место оперативно прибыла выездная бригада, сотрудники которой оказали ей первую помощь. По официальным данным, состояние женщины — стабильное.

Таким образом, вопреки слухам, взрыва труб не было, а инцидент оказался коротким замыканием на электрокабеле. В «Ташкентских городских электросетях» заверили, что причины происшествия изучаются, и все необходимые меры безопасности уже приняты.