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Суд продлил лечение некрополисту Москвину, который делал кукол из тел детей

Суд Нижнего Новгорода продлил срок пребывания некрополиста (человек, изучающий кладбища — прим. «ВМ») Анатолия Москвина в психиатрической клинике до 7 ноября. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-служба суда.

Суд Нижнего Новгорода продлил срок пребывания некрополиста (человек, изучающий кладбища — прим. «ВМ») Анатолия Москвина в психиатрической клинике до 7 ноября. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-служба суда.

— На заседании суда было принято решение продлить срок нахождения в психиатрической больнице до 7 ноября, — заявили в пресс-службе.

Первое решение о принудительной терапии было принято в 2011 году, когда экспертиза признала его невменяемым, передает URA.RU.

Кто такой Анатолий Москвин, зачем он делал из мертвых детей кукол и каким его знали до раскрытия страшного секрета — в материале «Вечерней Москвы».