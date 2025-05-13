В аэропорту Сталинград эпидемиологи встретили пассажира с опасной инфекцией

Во время учений были отработаны схема оповещения, алгоритм взаимодействия медицинских работников, сотрудников санитарно-карантинного пункта и всех заинтересованных служб и ведомств. Цели, поставленные перед участниками учений, были выполнены, отметили в управлении РПН.