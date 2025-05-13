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В аэропорту Сталинград эпидемиологи встретили пассажира с опасной инфекцией

В воздушной гавани Волгограда прошли межведомственные тренировочные учения с легендой о прибытии в воздушную гавань самолета с условно больным особо опасной инфекцией, якобы прилетевшим из-за рубежа.

Как рассказали ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, во время учений были отработаны схема оповещения, алгоритм взаимодействия медицинских работников, сотрудников санитарно-карантинного пункта и других ведомств.

Во время учений были отработаны схема оповещения, алгоритм взаимодействия медицинских работников, сотрудников санитарно-карантинного пункта и всех заинтересованных служб и ведомств. Цели, поставленные перед участниками учений, были выполнены, отметили в управлении РПН.