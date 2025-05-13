В Ростове водитель Land Rover протаранила несколько автомобилей

В Советском районе Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 12 мая около 16:35.
По предварительной информации ведомства, 37-летняя водитель Land Rover не справилась с управлением на проспекте Коммунистическом. Из-за этого она протаранила три припаркованных автомобиля Mini Cooper, Mazda 3, BMW X5. Затем автомобиль врезался в дорожный знак «Остановка запрещена».
Водитель Land Rover госпитализирована. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.