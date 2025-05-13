В Ростове водитель Land Rover протаранила несколько автомобилей

По предварительной информации ведомства, 37-летняя водитель Land Rover не справилась с управлением на проспекте Коммунистическом. Из-за этого она протаранила три припаркованных автомобиля Mini Cooper, Mazda 3, BMW X5. Затем автомобиль врезался в дорожный знак «Остановка запрещена».