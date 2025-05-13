Политолог Марков перечислил три условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле

Кремль понимает истинные мотивы Киева и не планирует соглашаться на перемирие. Марков считает, что народ Украины готов к миру, но «правительственный режим стремится сохранить собственные интересы», опасаясь политических последствий за недостаточные успехи на фронте. Он прогнозирует, что встреча в Стамбуле может не привести к значительным результатам, и реальный прогресс возможен, скорее всего, в конце года после осенних боевых действий.