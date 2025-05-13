Жителя Кемерова арестовали на семь суток за демонстрацию нацистской символики

В Кемерове суд вынес решение по административному делу о демонстрации нацистской символики. Мужчину арестовали на семь суток за ношение элементов формы и наград Третьего Рейха в городском парке накануне Дня Победы. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.