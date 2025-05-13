Жителя Кемерова арестовали на семь суток за демонстрацию нацистской символики

В Кемерове суд вынес решение по административному делу о демонстрации нацистской символики. Мужчину арестовали на семь суток за ношение элементов формы и наград Третьего Рейха в городском парке накануне Дня Победы. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
8 мая 2025 года правоохранительные органы задержали местного жителя, который находился в общественном месте в коричневом пиджаке с нацистской атрибутикой. На одежде присутствовали нагрудный знак люфтваффе, орден Железного креста и шеврон, схожий с символикой времен Третьего Рейха.
В ходе судебного заседания обвиняемый пояснил, что приобрел эти предметы через интернет. Он признал, что понимал возможное восприятие своих действий как пропаганду нацистской символики. Экспертиза подтвердила, что демонстрируемые предметы имеют прямое отношение к символике нацистской Германии.
Суд квалифицировал действия по статье 20.3 КоАП РФ о запрещенной символике. Помимо административного ареста, было принято решение о конфискации всех предметов, связанных с правонарушением.
Прежде жителя Красноярска оштрафовали за фото с нацистским приветствием. Россиянин опубликовал в социальной сети фотографию с поднятой рукой. Мужчина заявил, что якобы изобразил стебель цветка. Однако суд счел фото демонстрацией нацистской символики.