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Жителя Кемерова арестовали за одежду с нацистской символикой перед 9 Мая

Горожанин пришел в неподобающем виде в парк.

Источник: Аргументы и факты

Жителю Кемерова назначили административный арест на 7 суток за одежду с нацистской символикой, в которой он пришел в один из парков города в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

«Горожанин публично демонстрировал посетителям парка нацистскую символику, будучи одетым в коричневый пиджак и черные брюки,, которые до степени смешения сходны с образом нацистского лидера Адольфа Гитлера и членов нацистской партии НСДАП», — говорится в сообщении.

Кемеровчанина осудили по административной статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что жителю Красноярска назначили административный штраф в размере 1300 рублей за публикацию в соцсетях фотографии, на которой он изображает нацистское приветствие.