Пьяный 64-летний житель Самарской области порезал бывшего одноклассника

Злоумышленник поругался с 65-летним знакомым из Алексеевского района губернии, дважды ударил того ножом и вызвал медиков. Подробностями поделились представители регионального главка.
Правоохранители получили сведения об инциденте из медучреждения. Приехали туда и поговорили с пострадавшим. Позже полицейские осмотрели место происшествия и забрали острый предмет с бурыми следами.
После задержали 64-летнего местного. Вину признал. Добавил: не смог сдержать эмоции и порезал обидчика. Причинил тяжкий вред и стал фигурантом уголовного дела. Пока находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее суд в Самарской области заключил под стражу подозреваемого в убийстве знакомого.
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