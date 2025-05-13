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Пьяный 64-летний житель Самарской области порезал бывшего одноклассника

Злоумышленник поругался с 65-летним знакомым из Алексеевского района губернии, дважды ударил того ножом и вызвал медиков.

Злоумышленник поругался с 65-летним знакомым из Алексеевского района губернии, дважды ударил того ножом и вызвал медиков. Подробностями поделились представители регионального главка.

Правоохранители получили сведения об инциденте из медучреждения. Приехали туда и поговорили с пострадавшим. Позже полицейские осмотрели место происшествия и забрали острый предмет с бурыми следами.

После задержали 64-летнего местного. Вину признал. Добавил: не смог сдержать эмоции и порезал обидчика. Причинил тяжкий вред и стал фигурантом уголовного дела. Пока находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее суд в Самарской области заключил под стражу подозреваемого в убийстве знакомого.

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