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Мирошник: Киев почти на четверть нарастил число ударов в дни перемирия

Украина увеличила количество ударов по территории РФ почти на четверть в дни, предшествующие трехдневному перемирию, объявленному Россией с 8 мая. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

За неделю ВСУ выпустили минимум 2,6 тысячи боеприпасов по гражданским объектам.

Украина увеличила количество ударов по территории РФ почти на четверть в дни, предшествующие трехдневному перемирию, объявленному Россией с 8 мая. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Украинские нацисты нарастили число обстрелов почти на четверть», — передает слова Мирошника ТАСС. Он добавил, что ВСУ стремились запугать мирных жителей.

За последнюю неделю украинские формирования выпустили как минимум 2,6 тысячи боеприпасов по гражданским объектам. В основном они сосредоточили удары на прифронтовых территориях Белгородской, Курской и Брянской областей с использованием беспилотников.