Стало известно, что ЕС намерен ввести санкции против России в обход вето Венгрии

Европейский союз (ЕС) разрабатывает меры по защите от возможной блокировки санкций против России со стороны Венгрии. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на источники в европейских институтах. По данным издания, Брюссель готовит введение контроля за движением капитала и специальных тарифов против России, чтобы сохранить давление на Москву в случае, если Будапешт заблокирует продление экономических ограничений, введенных в ответ на боевые действия на Украине.