Стало известно, что ЕС намерен ввести санкции против России в обход вето Венгрии

Евросоюз придумал способ защиты от санкций от России, в планах ЕС распорядиться 200 млрд евро с российских активов.
Европейский союз (ЕС) разрабатывает меры по защите от возможной блокировки санкций против России со стороны Венгрии. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на источники в европейских институтах. По данным издания, Брюссель готовит введение контроля за движением капитала и специальных тарифов против России, чтобы сохранить давление на Москву в случае, если Будапешт заблокирует продление экономических ограничений, введенных в ответ на боевые действия на Украине.
«ЕС готовит контроль за движением капитала и тарифы для защиты от санкций против России. Брюссель готовится применить контроль за движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, введенных против Москвы в ответ на [конфликт] на Украине», — пишет Financial Times. Стран-членов ЕС предупредили о возможности переноса значительной части санкций, включая замороженные российские государственные активы на сумму 200 млрд евро, на альтернативную правовую базу, чтобы обойти блокирующую позицию Будапешта.
Издание отмечает, что речь идет о подготовке новых юридических механизмов, которые позволят Евросоюзу продолжать ограничительную политику без необходимости единогласного одобрения всех стран-членов. По информации FT, в настоящее время Евросоюз изучает возможность применения пошлин или контролируемого режима движения капитала для противодействия попыткам обхода санкций и защиты своих экономических интересов.
Европейская комиссия намерена одобрить семнадцатый пакет санкций против Российской Федерации до 20 мая, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас. Венгрия давно усомнилась в эффективности санкций ЕС против России, считая их потенциальной угрозой для урегулирования ситуации на Украине.