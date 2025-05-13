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В Кемерове задержали мужчину, разгуливавшего в нацистской форме накануне 9 Мая

В Кемерове арестовали мужчину на семь суток за появление в парке накануне Дня Победы в одежде с нацисткой атрибутикой и железным крестом. Об этом сообщил пресс-центр судов области.

Мужчину признали виновным в правонарушении по статье о пропаганде нацистской атрибутики.

В Кемерове арестовали мужчину на семь суток за появление в парке накануне Дня Победы в одежде с нацисткой атрибутикой и железным крестом. Об этом сообщил пресс-центр судов области.

«Мужчину признали виновным в правонарушении по статье 20.3 (“Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики”) КоАП РФ», — передает сообщение пресс-центра Lenta.ru. Мужчина сознался, что приобрел эти предметы в интернете и осознавал возможные последствия их демонстрации.

Ранее в Беларуси во время празднования Дня Победы группа молодых людей демонстративно проявила неуважение к памяти павших, показав оскорбительные жесты. Этот инцидент произошел в Могилеве во время салюта, передает «Царьград».