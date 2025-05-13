Полицейские Самарской области поймали 13-летнего парня на питбайке

Это случилось в Красноярском районе губернии в селе Красный Яр, сообщили в региональном главке.
Полицейские заметили юного водителя питбайка на одной из улиц. Остановили для проверки документов. Выяснили: за рулем 13-летний парень. Его отстранили от управления и отвезли в отдел. Позже туда прибыли родители.
Взрослых планируют привлечь к административной ответственности, а двухколесный транспорт доставили на спецстоянку.
«Управлять скутером или мопедом могут только лица старше 16 лет, получившие водительское удостоверение категории “М”», — уточнили правоохранители.
Добавили: для езды на питбайке на мотодромах, по бездорожью или на закрытых площадках удостоверение не нужно, но при выходе на дорогу или ее пересечении необходимо иметь права.
Ранее рассказывали, как подросток на мототехнике столкнулся с автомобилем в Самаре.
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