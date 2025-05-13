Shot: Студент в Кемерове зарезал отчима, который избивал его мать

В городе Кемерово 17-летний студент колледжа зарезал отчима, который избивал его мать и угрожал ей убийством. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в Shot.
По их данным, Виталий поссорился со своей супругой Ириной в квартире на улице Нахимова. Все это происходило на глазах у двух сыновей женщины — 17-летнего студента и 8-летнего школьника.
В какой-то момент подросток не выдержал и дважды ударил ножом отчима в живот. От полученных ранений мужчина скончался. По информации Telegram-канала, в последние месяцы на Виталия поступали жалобы в МВД из-за угрозы расправой над супругой. Уточняется, что он регулярно избивал женщину.
Ранее в Москве 15-летняя девушка смертельно ранила отца, который напал с ножом на ее сестру после отказа оформить кредит. Мужчина неоднократно избивал дочерей, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. В ситуации разобралась «Вечерняя Москва».