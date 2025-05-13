На территории школы в Приморье была обнаружена змея

На территории одной из школ Приморья обнаружена змея. Она приползла к школе в селе Виноградовка Анучинского района Приморского края.
Прокуратура начала проверку по факту найденной змеи на территории школы в Анучинском районе.
«В ходе просмотра СМИ выяснилось, что 12 мая 2025 года на территории школы в селе Виноградовка Анучинского района найдена змея», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
По итогу директору школы вынесли представление из-за недостаточных мер обеспечения безопасности. Не были выполнены меры по предотвращению проникновения в школу змей.
Напомним, что уже первую змею заметили на территории Приморского края во Владивостоке 8 мая, хотя чаще всего в Приморье змеи просыпаются с наступлением июня вместе с летним теплом.