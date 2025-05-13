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На территории школы в Приморье была обнаружена змея

Прокуратура начал проверку по факту обнаружения змеи на территории школы.

Источник: Соцсети

На территории одной из школ Приморья обнаружена змея. Она приползла к школе в селе Виноградовка Анучинского района Приморского края.

Прокуратура начала проверку по факту найденной змеи на территории школы в Анучинском районе.

«В ходе просмотра СМИ выяснилось, что 12 мая 2025 года на территории школы в селе Виноградовка Анучинского района найдена змея», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По итогу директору школы вынесли представление из-за недостаточных мер обеспечения безопасности. Не были выполнены меры по предотвращению проникновения в школу змей.

Напомним, что уже первую змею заметили на территории Приморского края во Владивостоке 8 мая, хотя чаще всего в Приморье змеи просыпаются с наступлением июня вместе с летним теплом.