Представители националистических батальонов угрожали оружием родителям военных.
Российские военные взяли в плен молодых украинских солдат в возрасте 18−19 лет под Северодонецком. Юноши были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой расправы над их семьями. Об этом сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Алекс».
«Мальчишки 18−19 лет рассказывали, что приходят нацбатовцы, родителям автоматы к голове: или пойдешь служить в ВСУ, или убьем», — поделился боец с РИА Новости. Как рассказал «Алекс», во время боевых действий в составе подразделения «Ахмат» российские военные неоднократно сталкивались с молодыми пленными. По их признаниям, представители националистических батальонов приходили к ним домой и угрожали оружием их родителям, требуя согласия на службу в армии.
Боец отметил, что двое украинских солдат, взятых в плен под Северодонецком, были из Харькова. В личной беседе они признались, что согласились отправиться на фронт исключительно из-за угроз в адрес их семей.