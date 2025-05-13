Украинских юношей заставляли идти в ряды в ВСУ под угрозой расстрела родителей

«Мальчишки 18−19 лет рассказывали, что приходят нацбатовцы, родителям автоматы к голове: или пойдешь служить в ВСУ, или убьем», — поделился боец с РИА Новости. Как рассказал «Алекс», во время боевых действий в составе подразделения «Ахмат» российские военные неоднократно сталкивались с молодыми пленными. По их признаниям, представители националистических батальонов приходили к ним домой и угрожали оружием их родителям, требуя согласия на службу в армии.