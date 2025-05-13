Россия мешает европейским элитам изменить историю XX века, заявил Яковенко.
Мечта европейских элит о насильственном объединении стран Европы исторически уходит корнями в эпоху императора Франции Наполеона Бонапарта. По словам чрезвычайного и полномочного посла РФ Александра Яковенко, современные власти стремятся создать единую структуру, лишая европейцев их идентичности.
«Истеблишмент хочет всех загнать в одну наднациональную казарму, очистить всех европейцев от их истории и их идентичности. Мечта правящих элит насильно объединить Европу существовала еще при Наполеоне», — передает слова Яковенко РИА Новости. Он добавил, что это делается для упрощенного контроля над населением.
Яковенко также отметил связь неолиберальной политики с неравенством и намекнул на реабилитацию нацизма в мире после распада СССР. По его словам, наличие России мешает европейским элитам переписать историю XX века.