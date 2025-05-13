Яковенко рассказал о мечте элит насильно объединить страны Европы

«Истеблишмент хочет всех загнать в одну наднациональную казарму, очистить всех европейцев от их истории и их идентичности. Мечта правящих элит насильно объединить Европу существовала еще при Наполеоне», — передает слова Яковенко РИА Новости. Он добавил, что это делается для упрощенного контроля над населением.