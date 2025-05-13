На главу новосибирского Минпромторга завели дело о превышении полномочий

«Установлено, что в период с мая 2023 по январь 2024 года министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.