В Лодейном Поле трехлетняя девочка отравилась картошкой фри из кафе и умерла

Около полуночи родители вызвали скорую помощь, однако отказались от госпитализации, мотивируя это наличием второго маленького ребенка в семье. Утром следующего дня состояние малышки продолжало стремительно ухудшаться, и родители вновь обратились за медицинской помощью. Ребёнка срочно доставили в Волховскую городскую больницу, откуда экстренно переправили санитарной авиацией в петербургскую Филатовскую больницу. Несмотря на предпринятые реанимационные меры, примерно в 19:00 сердце девочки остановилось.