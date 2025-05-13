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В Лодейном Поле трехлетняя девочка отравилась картошкой фри из кафе и умерла

В понедельник, 12 мая, в Лодейном Поле Следственный комитет возбудил уголовное дело против неизвестного лица по факту оказания опасных для здоровья услуг.

Согласно материалам дела, утром 9 мая отец привел трехлетнюю дочь в кафе на улице Гагарина, где купил ей картофель фри. Дома девочка съела приобретенную еду. К вечеру состояние ребёнка значительно ухудшилось — поднялась температура до 40, началась рвота и диарея, сообщило «Оперативное прикрытие».

Около полуночи родители вызвали скорую помощь, однако отказались от госпитализации, мотивируя это наличием второго маленького ребенка в семье. Утром следующего дня состояние малышки продолжало стремительно ухудшаться, и родители вновь обратились за медицинской помощью. Ребёнка срочно доставили в Волховскую городскую больницу, откуда экстренно переправили санитарной авиацией в петербургскую Филатовскую больницу. Несмотря на предпринятые реанимационные меры, примерно в 19:00 сердце девочки остановилось.

По предварительной версии экспертов, причиной гибели послужило пищевое отравление продуктами из кафе. Сейчас заведение временно закрыто и опечатано, на месте работают специалисты Роспотребнадзора.