В Самарской области женщина украла телефон, но не смогла включить его и выкинула

Это произошло в Жигулевске. 46-летняя безработная злоумышленница причинила ущерб на 4 тыс. рублей, уточнили в региональном главке.
О пропаже устройства рассказал его 54-летний владелец. До этого был в аптеке на улице Мира. Там оплатил покупку, сложил лекарства и оставил телефон на полке около кассы. Позже вернулся. Однако уже выключенный сотовый не нашел.
Полицейские осмотрели место инцидента, взглянули на записи с камер наблюдения и задержали местную жительницу. Вину признала. Объяснила, что стащила гаджет, но воспользоваться им не смогла. Выкинула. Возбуждено уголовное дело.
Женщина возместила ущерб пострадавшему. А до этого рассказывали, как тольяттинец похитил смартфон из такси и продал его.
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