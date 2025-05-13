ДТП с участием такси произошло на Сущевском Валу в Москве

Дептранс рекомендовал москвичам выезжать только на зимней резине из-за заморозков. Кроме того, водителей призвали соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию между машинами на дорогах, быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также не отвлекаться на телефон во время движения.