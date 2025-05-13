ДТП с участием такси произошло на Сущевском Валу в Москве

На улице Сущевский Вал (в районе дома 65) в 3 и 4 полосах произошло ДТП с участием такси. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Движение в районе ДТП затруднено на 2,7 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Дептранс рекомендовал москвичам выезжать только на зимней резине из-за заморозков. Кроме того, водителей призвали соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию между машинами на дорогах, быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также не отвлекаться на телефон во время движения.
10 мая на Косинском шоссе в районе дома 6а по улице Дмитриевского произошла авария, движение в районе ДТП было затруднено в сторону области на один километр.