«Угрожает открыть газ и взорвать дом»: жительница Краснокамска решила отомстить сожителю с помощью ложного доноса

Анонимное сообщение о том, что мужчина удерживает в квартире заложницу и угрожает взорвать дом, поступило в диспетчерскую службу 7 мая, сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю. Однако прибывшие на место сотрудники выяснили, что ничего подобного не происходит.
Стражи порядка оперативно установили, что сообщение поступило от женщины 41 года. Оказалось, таким образом она хотела отомстить сожителю, который ее ударил. Ситуацию усугубило алкогольное опьянение, в котором находилась дама. Как результат — уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». А это штраф до полумиллиона, ограничение свободы до трех лет либо принудительные работы в тех же пределах.
Сейчас мстительница находится на подписке. В отношении сожителя идет проверка жалобы на телесные повреждения.