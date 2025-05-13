«Угрожает открыть газ и взорвать дом»: жительница Краснокамска решила отомстить сожителю с помощью ложного доноса

Стражи порядка оперативно установили, что сообщение поступило от женщины 41 года. Оказалось, таким образом она хотела отомстить сожителю, который ее ударил. Ситуацию усугубило алкогольное опьянение, в котором находилась дама. Как результат — уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». А это штраф до полумиллиона, ограничение свободы до трех лет либо принудительные работы в тех же пределах.