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Уиткофф: Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной в «ультимативной форме». Спецпосланник главы США Стив Уиткофф предупредил, что если такие переговоры не состоятся, Вашингтон может выйти из процесса мирного урегулирования.

Трамп может выйти из переговоров по Украине, заявил Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной в «ультимативной форме». Спецпосланник главы США Стив Уиткофф предупредил, что если такие переговоры не состоятся, Вашингтон может выйти из процесса мирного урегулирования.

«Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины», — передает слова Уиткоффа издание Breitbart. Он добавил, что если этого не произойдет, Соединенные Штаты могут прекратить свое участие в процессе переговоров.

Уиткофф выразил надежду на проведение мирного саммита между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, где стороны могли бы обсудить окончание конфликта. Он подчеркнул, что прямые переговоры являются ключевыми для достижения устойчивого мира и отметил, что важные вопросы, касающиеся регионов, атомной электростанции и доступа Украины к водным путям, требуют решения.

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле без предварительных условий, что поддержали Турция и Дональд Трамп. Киев готов обсуждать вопросы, но лишь при условии прекращения огня. Кремль ожидает мнения Трампа о том, как могут проходить переговоры, и надеется, что он сможет предотвратить негативные действия со стороны Владимира Зеленского, направив их разговор в конструктивное русло, как отметил политолог Сергей Марков.