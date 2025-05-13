Уиткофф: Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле без предварительных условий, что поддержали Турция и Дональд Трамп. Киев готов обсуждать вопросы, но лишь при условии прекращения огня. Кремль ожидает мнения Трампа о том, как могут проходить переговоры, и надеется, что он сможет предотвратить негативные действия со стороны Владимира Зеленского, направив их разговор в конструктивное русло, как отметил политолог Сергей Марков.