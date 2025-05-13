Shot: Сын народной артистки Екатерины Шавриной умер в колонии

Шаврина задержали в 2023 году в деревне Десна в Троицке, по предварительной информации, с амфетамином. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы. Ранее он уже имел судимость за наркотики и с молодости боролся с зависимостью. Несмотря на помощь близких, кодирование и карьеру в мужской моде, он вновь вернулся к запрещенным веществам.