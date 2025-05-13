Семь участников ОПГ из Сухого Лога признаны виновными в мошенничестве

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в суде доказано, что с 2009 по 2020 год осужденные вступили в ОПГ, чтобы похищать имущество граждан или право недвижимость. В Екатеринбурге и Сухом Логу подыскивались лица, злоупотребляющие алкогольными напитками и имеющие задолженности за коммунальные услуги.
Потерпевших склоняли к продаже квартиры, им обещали погасить задолженность, а на оставшиеся средства купить новую недвижимость. Но похищались деньги пострадавших, либо право собственности.
Деятельность ОПГ была пресечена в июле 2020 года. В результате был причинен ущерб 5 гражданам на 10 млн рублей.
Четверым участникам ОПГ назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 7 лет. Участнице назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Двое мужчин освобождены от отбытия наказания в связи с истечением срока давности.
«МК-Урал» ранее писал, что другого участника данной ОПГ судят в Екатеринбурге. В Кировский районный суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Сухоложского района 1976 года рождения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, организованной группой, в том числе повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество).
По версии следствия, обвиняемый в марте 2017 года вступил в организованную преступную группы, чтобы похищать имущество граждан или их право на недвижимость.