Семь участников ОПГ из Сухого Лога признаны виновными в мошенничестве

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в суде доказано, что с 2009 по 2020 год осужденные вступили в ОПГ, чтобы похищать имущество граждан или право недвижимость. В Екатеринбурге и Сухом Логу подыскивались лица, злоупотребляющие алкогольными напитками и имеющие задолженности за коммунальные услуги.