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Суд отложил заседание по делу экс-замгубернатора Кушнарёва

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону перенёс на 19 мая рассмотрение уголовного дела экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарёва, обвиняемого в получении взятки в 27 млн рублей и хранении незаконного оружия. Как сообщает ТАСС, на заседании 12 мая заслушали показания соседа подсудимого и понятого, а также огласили часть доказательств, включая переписку.

Источник: пресс-служба администрации Ростова

Кушнарёв, задержанный в ноябре 2024 года при получении денег от директора компании «Т-Транс», утверждал, что средства предназначались для помощи ФК «Ростов». Однако руководство клуба опровергло эту информацию, заявив, что не обращалось за финансовой поддержкой. По версии следствия, экс-чиновник требовал 95 млн рублей за «покровительство» при приемке дорожных работ по госконтракту.

При обыске у Кушнарёва изъяли пистолет, а также арестовали имущество его семьи на сумму свыше 276 млн рублей, включая недвижимость и автомобиль Audi. Адвокаты настаивают на отсутствии состава преступления, называя обвинения давлением, но следствие ссылается на доказательства: запись передачи денег и финансовые документы.

Карьера Кушнарёва, в прошлом министра транспорта, главы администрации Ростова и депутата Госдумы, оборвалась после задержания. Следующее заседание, где допросят ключевого свидетеля, может прояснить детали связи подсудимого с «Т-Транс».