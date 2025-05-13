Суд отложил заседание по делу экс-замгубернатора Кушнарёва

Кушнарёв, задержанный в ноябре 2024 года при получении денег от директора компании «Т-Транс», утверждал, что средства предназначались для помощи ФК «Ростов». Однако руководство клуба опровергло эту информацию, заявив, что не обращалось за финансовой поддержкой. По версии следствия, экс-чиновник требовал 95 млн рублей за «покровительство» при приемке дорожных работ по госконтракту.
При обыске у Кушнарёва изъяли пистолет, а также арестовали имущество его семьи на сумму свыше 276 млн рублей, включая недвижимость и автомобиль Audi. Адвокаты настаивают на отсутствии состава преступления, называя обвинения давлением, но следствие ссылается на доказательства: запись передачи денег и финансовые документы.
Карьера Кушнарёва, в прошлом министра транспорта, главы администрации Ростова и депутата Госдумы, оборвалась после задержания. Следующее заседание, где допросят ключевого свидетеля, может прояснить детали связи подсудимого с «Т-Транс».