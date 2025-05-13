Росгвардейцы задержали агрессивного посетителя магазина в Тольятти

Происшествие произошло в Автозаводском районе города. 34-летний горожанин угрожал убийством сотрудникам торговой точки.
Инцидент случился в одном из крупных магазинов. Там заметили неизвестного с острым предметом. Позже правоохранители прибыли на проблемный участок и поговорили с директором заведения.
«Поведение мужчины, пытавшегося пройти через кассу, показалось персоналу подозрительным. Когда посетителя попытались остановить, произошел конфликт. Он достал нож и стал угрожать работникам физической расправой и убийством», — объяснила пресс-служба областного Управления Росгвардии.
Далее стражи порядка задержали злоумышленника и передали полицейским. До этого писали, что пьяный 64-летний житель губернии порезал бывшего одноклассника.
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