В Башкирии двое мужчин угнали машину у своей знакомой

Инспекторы ДПС быстро отыскали автомобиль — он был в 7 км от места угона в селе Крымский. Двоих пьяных мужчин, 27 и 22 лет, доставили в отдел полиции. В отношении угонщика составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.