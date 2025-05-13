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В Башкирии двое мужчин угнали машину у своей знакомой

Сотрудники госавтоинспекции раскрыли угон автомобиля в Альшеевском районе.

Источник: ГАИ РБ

По данным пресс-службы ведомства, сегодня ночью с заявлением в полицию обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала, что после застолья двое её знакомых угнали Daewoo Nexia.

Инспекторы ДПС быстро отыскали автомобиль — он был в 7 км от места угона в селе Крымский. Двоих пьяных мужчин, 27 и 22 лет, доставили в отдел полиции. В отношении угонщика составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.