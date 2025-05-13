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Обвиняемый в заказном убийстве экс-ректор КФУ Гафуров может выйти на свободу: истек срок давности

КАЗАНЬ, 13 мая, ФедералПресс. Истек срок давности по резонансному уголовному делу в отношении бывшего ректора КФУ, депутата Госсовета Татарстана Ильшата Гафурова, обвиняемого в заказном убийстве. В 1999 году был убит предприниматель из Елабуги Айдар Исрафилов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Срок давности по делу Гафурова истек. Однако это не означает его автоматическое освобождение от уголовной ответственности. В силу тяжести его статьи вопрос о его освобождении остается на усмотрение суда», — сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства предположил, что вопрос об освобождении может решиться в момент провозглашения приговора, так как судья имеет право привлечь Гафурова к уголовной ответственности. В то же время, если его и признают виновным, то с учетом срока давности не смогут назначить ему пожизненное лишение свободы.

Следствие полагает, что экс-ректор КФУ в 1999 году заказал убийство депутата Исрафилова, который публично критиковал руководителя крупнейшего вуза Татарстана. Мужчину застрелили у спорткомплекса ЦСКА в Москве.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в апреле прошлого года Мосгорсуд продлил Гафурову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Гафурова задержали в конце декабря 2021 года. Около двух с половиной лет он находится под стражей. Спустя три месяца после ареста его лишили должности ректора.