Обвиняемый в заказном убийстве экс-ректор КФУ Гафуров может выйти на свободу: истек срок давности

Собеседник агентства предположил, что вопрос об освобождении может решиться в момент провозглашения приговора, так как судья имеет право привлечь Гафурова к уголовной ответственности. В то же время, если его и признают виновным, то с учетом срока давности не смогут назначить ему пожизненное лишение свободы.