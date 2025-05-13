Обвиняемый в заказном убийстве экс-ректор КФУ Гафуров может выйти на свободу: истек срок давности

«Срок давности по делу Гафурова истек. Однако это не означает его автоматическое освобождение от уголовной ответственности. В силу тяжести его статьи вопрос о его освобождении остается на усмотрение суда», — сообщил источник ТАСС.
Собеседник агентства предположил, что вопрос об освобождении может решиться в момент провозглашения приговора, так как судья имеет право привлечь Гафурова к уголовной ответственности. В то же время, если его и признают виновным, то с учетом срока давности не смогут назначить ему пожизненное лишение свободы.
Следствие полагает, что экс-ректор КФУ в 1999 году заказал убийство депутата Исрафилова, который публично критиковал руководителя крупнейшего вуза Татарстана. Мужчину застрелили у спорткомплекса ЦСКА в Москве.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в апреле прошлого года Мосгорсуд продлил Гафурову меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Гафурова задержали в конце декабря 2021 года. Около двух с половиной лет он находится под стражей. Спустя три месяца после ареста его лишили должности ректора.