С девушкой, погибшей на нелегальных гонках под Иркутском, простятся 15 мая

Напомним, ЧП на гонках случилось в ночь на 11 мая — сразу после старта одна из машин-участников въехала в толпу зрителей, стоявших на обочине близко к дороге. Мероприятие не было согласовано с властями и правоохранительными органами, заезд намеренно проводили в позднее время. 12 мая стало известно, что за организацию гонок задержаны две молодые женщины. Подробнее о том, кто мог устроить этот заезд, мы писали здесь. Также следователи задержали водителя, въехавшего в зрителей.