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С девушкой, погибшей на нелегальных гонках под Иркутском, простятся 15 мая

Девушке было всего 17 лет.

Источник: Freepik

С 17-летней девушкой, погибшей на нелегальных гонках на трассе «Ангарск — Тальяны» под Иркутском, простятся 15 мая. Об этом корреспонденту irk.aif.ru стало известно от собственного информированного источника. Информацию о месте похорон он раскрывать не стал.

Источник сообщил, что девушка училась в одном из техникумов Ангарска. Посмотреть на гонки она пришла вместе со своим женихом, с которым они собирались пожениться сразу после ее совершеннолетия. Молодой человек оказался одним из пострадавших, он попал в больницу с переломами ног. После ЧП госпитализировали еще одну зрительницу, у нее сложная травма бедра.

Напомним, ЧП на гонках случилось в ночь на 11 мая — сразу после старта одна из машин-участников въехала в толпу зрителей, стоявших на обочине близко к дороге. Мероприятие не было согласовано с властями и правоохранительными органами, заезд намеренно проводили в позднее время. 12 мая стало известно, что за организацию гонок задержаны две молодые женщины. Подробнее о том, кто мог устроить этот заезд, мы писали здесь. Также следователи задержали водителя, въехавшего в зрителей.

Следователи просят свидетелей происшествия, а также тех, кто обладает информацией о нем, обратиться в СК.