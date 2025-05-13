В Самару пытались завезти свыше 4 тонн «запрещенки» из-за границы с начала года

Представители местного Управления Россельхознадзора поделились итогами работы с 1 января по 11 мая.
За это время сотрудники ведомства выявили в аэропорту «Курумоч» 1,6 тыс. партий растений, которые перевозили с нарушением карантинных фитосанитарных норм. Всего — 4 тонны или 487 штук. Также нашли две карантинные продукции.
«В пяти случаях в зеленом маше обнаружили зерновки рода Callosabruchus. В одном — в яблоках — заметили калифорнийскую щитовку», — уточнили в ведомстве.
При этом с 1-го по 11 мая предотвратили доставку в Россию 163 партий «запрещенки». Речь идет о свежих и сушеных фруктах, орехах, специях и крупах на 400 килограммов, а также порядка 300 саженцев и частей растений.
Недавно писали, что в «Курумоче» пресекли ввоз сомнительных молочных, мясных и пчеловодческих изделий.
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