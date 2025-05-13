В Нижнем Тагиле начинают судить мать, бросившую младенца на скамейке в мороз

4 марта на улице Красноармейская на скамейке был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в одеяло. Он едва не погиб на морозе, но жизнь младенца удалось спасти. Вскоре силовики вышли на его мать — ей оказалась местная жительница по имени Алена. Добрыниной было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов». Ее поместили под арест.