Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Барановичах

«Сегодня ночью в Барановичах на улице Брестской при ликвидации пожара в жилом доме работники МЧС обнаружили 39-летнего мужчину и мать с дочерью (55 лет и 32 года). Местный житель погиб в огне, женщины скончались по дороге в больницу», — рассказали подробности в Следственном комитете.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Очаг возгорания обнаружен в одной из комнат возле дивана. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
«Все обстоятельства произошедшего будут установлены Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии», — добавили в СК.