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Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Барановичах

13 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте пожара в Барановичах, где погибли три человека. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на СК.

«Сегодня ночью в Барановичах на улице Брестской при ликвидации пожара в жилом доме работники МЧС обнаружили 39-летнего мужчину и мать с дочерью (55 лет и 32 года). Местный житель погиб в огне, женщины скончались по дороге в больницу», — рассказали подробности в Следственном комитете.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Очаг возгорания обнаружен в одной из комнат возле дивана. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии», — добавили в СК.