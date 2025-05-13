Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Барановичах

«Сегодня ночью в Барановичах на улице Брестской при ликвидации пожара в жилом доме работники МЧС обнаружили 39-летнего мужчину и мать с дочерью (55 лет и 32 года). Местный житель погиб в огне, женщины скончались по дороге в больницу», — рассказали подробности в Следственном комитете.