Иномарка сбила пару на электросамокате на проспекте Маршала Блюхера

Вечером 12 мая у дома 6 на проспекте Маршала Блюхера 41-летний водитель EXEED, поворачивая на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество 20-летнему парню на электросамокате. Столкновения избежать не удалось, как и травм. Однако получили их ни первый, ни второй. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Молодой человек передвигался на двухколесном транспорте вместе со своей 17-летней подругой по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись. В результате ДТП в Калининском районе пострадала несовершеннолетняя, — уточнили в ведомстве.
Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция начала проверку.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, как в дорогостоящей иномарке на Южном шоссе обнаружили самодельное взрывное устройство. Автомобилист заявил, что «лимонку» купил еще в 2019 году в качестве сувенира. Выяснилось, что она далеко не бутафорская.