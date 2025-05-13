Иномарка сбила пару на электросамокате на проспекте Маршала Блюхера

Вечером 12 мая у дома 6 на проспекте Маршала Блюхера 41-летний водитель EXEED, поворачивая на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество 20-летнему парню на электросамокате. Столкновения избежать не удалось, как и травм. Однако получили их ни первый, ни второй. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.