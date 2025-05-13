Нижегородский некрополист Москвин продолжит лечение в психбольнице до 7 ноября

Нижегородский некрополист Анатолий Москвин будет находиться в психиатрической больнице минимум до 7 ноября. Ленинский районный суд снова продлил срок его пребывания в стационаре.
Напомним, что краеведа и некрополиста задержали в 2011 году. Он выкапывал на кладбищах тела маленьких девочек и делал из них кукол. В 2013 Москвина признали невменяемым, поэтому уголовной ответственности ему удалось избежать. Он был помещен в спецбольницу.
Суд неоднократно увеличивал сроки нахождения некрополиста в медучреждении. Как стало известно, пока Москвин останется на лечении до осени 2025 года.
Ранее мы писали, что суд освободил убившего наркомана нижегородского охранника.