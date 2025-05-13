Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский некрополист Москвин продолжит лечение в психбольнице до 7 ноября

Он был задержан в 2011 году.

Нижегородский некрополист Анатолий Москвин будет находиться в психиатрической больнице минимум до 7 ноября. Ленинский районный суд снова продлил срок его пребывания в стационаре.

Напомним, что краеведа и некрополиста задержали в 2011 году. Он выкапывал на кладбищах тела маленьких девочек и делал из них кукол. В 2013 Москвина признали невменяемым, поэтому уголовной ответственности ему удалось избежать. Он был помещен в спецбольницу.

Суд неоднократно увеличивал сроки нахождения некрополиста в медучреждении. Как стало известно, пока Москвин останется на лечении до осени 2025 года.

Ранее мы писали, что суд освободил убившего наркомана нижегородского охранника.