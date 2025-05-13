Нижегородский некрополист Москвин продолжит лечение в психбольнице до 7 ноября

Напомним, что краеведа и некрополиста задержали в 2011 году. Он выкапывал на кладбищах тела маленьких девочек и делал из них кукол. В 2013 Москвина признали невменяемым, поэтому уголовной ответственности ему удалось избежать. Он был помещен в спецбольницу.