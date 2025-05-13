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Водитель «Калины» сбил 2 подростков на электросамокате в Самаре вечером 12 мая

Это случилось в понедельник в Советском районе города. Ребятам потребовалась помощь медиков.

Это случилось в понедельник в Советском районе города. Ребятам потребовалась помощь медиков, рассказали в региональном главке.

42-летний мужчина на «Калине» ехал с улицы Рыльской в сторону Заводского шоссе. Вблизи строения № 10А врезался в электросамокат Whoosh с двумя 13-летними подростками. Обоим после столкновения назначили амбулаторное лечение.

Всего 12 мая в губернии зарегистрировали шесть ДТП с девятью пострадавшими (двое — дети) и 287 нарушений ПДД. До этого писали, что в Самарской области полицейские поймали парня того же возраста на питбайке.

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