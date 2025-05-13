Сестра найденной на заборе в Перми девушки рассказала про её планы на жизнь

Сестра девушки, которую нашли мёртвой на заборе в Перми, рассказала о планах погибшей на жизнь, сообщает URA.RU.
Как рассказывает портал, на момент гибели 18-летняя девушка находилась в отношениях. Молодой человек погибшей проходит службу в армии и в скором времени должен вернуться домой. По словам девушки, её сестра ждала юношу, специально для этого купила новое платье и спланировала, где они вместе с друзьями отпразднуют дембель.
Сестра погибшей отметила, что Надежда познакомилась с молодым человеком в Нытве, а после его возвращения со службы они планировали переехать в Пермь — снять квартиру и работать в краевой столице.
Девушка подчеркнула, что у её родственницы были большие планы на жизнь и будущее. Ранее молодой человек погибшей записал видеообращения, в которых потребовал тщательно расследовать трагедию, которая произошла с его возлюбленной.
Напомним, тело 18-летней девушки, висящее на заборе возле бара, обнаружили в ночь на 11 мая. В соцсетях рассматривалось несколько версий происшествия, а следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело. Спустя два дня минтербез Пермского края назвал официальную версию гибели: несчастный случай. В крови погибшей обнаружили большую дозу алкоголя. После инцидента в бар, где отдыхала девушка перед смертью, нагрянули проверки — в заведении нашли множество нарушений.