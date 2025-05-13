Сестра найденной на заборе в Перми девушки рассказала про её планы на жизнь

Как рассказывает портал, на момент гибели 18-летняя девушка находилась в отношениях. Молодой человек погибшей проходит службу в армии и в скором времени должен вернуться домой. По словам девушки, её сестра ждала юношу, специально для этого купила новое платье и спланировала, где они вместе с друзьями отпразднуют дембель.