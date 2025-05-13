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В Братске потушили крупный пожар

Пламя охватило 300 квадратов.

Источник: МЧС РФ

В Братске днем 12 мая 2025 года разбушевался крупный пожар — пламя охватило два дома, хозяйственные постройки и гараж, всего около 300 квадратов. По информации мэра города Александра Дубровина, на место происшествия было направлено восемь единиц техники.

— Тушение осложнялось тем, что были хлопки, в здании находилось много, примерно 20 штук, бочек — возможно, с дизельным топливом. Поэтому спасателям приходилось временами работать из-под укрытия, — прокомментировал Дубровин.

Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, 26 специалистов смогли справиться с пожаром. Никто из местных жителей не пострадал. Сейчас причину произошедшего устанавливают дознаватели.

Важно! Александр Дубровин предупредил, что в ближайшие дни ожидается усиление ветра, поэтому необходимо проявить бдительность и осторожность — соблюдайте правила пожарной безопасности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Аларском районе дотла сгорел детсад «Родничок».