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В Самаре девушка на китайском кроссовере отправила в больницу водителя мопеда

Авария произошла в понедельник вечером в Ленинском районе города. Владельца двухколесного транспорта госпитализировали.

Авария произошла в понедельник вечером в Ленинском районе города. Владельца двухколесного транспорта госпитализировали, объяснили в областном ГУ МВД.

18-летняя девушка на китайском кроссовере Haval Jolion следовала по улице Самарской с Полевой в сторону Чкалова. При повороте налево не уступила и врезалась в мопед Sigma с 22-летним парнем. Его госпитализировали.

В тот же день в Советском районе Самары 42-летний водитель «Калины» сбил двух 13-летних подростков на электросамокате Whoosh. Ребятам назначили амбулаторное лечение.

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