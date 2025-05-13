В Самаре девушка на китайском кроссовере отправила в больницу водителя мопеда

Авария произошла в понедельник вечером в Ленинском районе города. Владельца двухколесного транспорта госпитализировали, объяснили в областном ГУ МВД.
18-летняя девушка на китайском кроссовере Haval Jolion следовала по улице Самарской с Полевой в сторону Чкалова. При повороте налево не уступила и врезалась в мопед Sigma с 22-летним парнем. Его госпитализировали.
В тот же день в Советском районе Самары 42-летний водитель «Калины» сбил двух 13-летних подростков на электросамокате Whoosh. Ребятам назначили амбулаторное лечение.
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