Поддельные купюры крупного номинала заполонили Новороссийск

В городе-герое начали распространяться фальшивые банкноты номиналом одна, две и пять тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Преступники подделывают деньги для оплаты покупок и услуг. В связи с этим администрация города-курорта совместно с Управлением МВД по Новороссийску рекомендует представителям торговли быть предельно внимательными, вести учет всех крупных купюр в специальном журнале, указывая дату, время, серию и номер каждой, проводить инструктажи для сотрудников.
Также предпринимателям советуют установить видеонаблюдение, чтобы фиксировать факт передачи денег кассиру и лицо, передающее их. При обнаружении поддельных банкнот торговцам следует сразу сообщать об этом в правоохранительные структуры.
Ранее «Югополис» писал, что по данным Центробанка наиболее популярная банкнота у фальшивомонетчиков — это 5000 рублей.