Поддельные купюры крупного номинала заполонили Новороссийск

Преступники подделывают деньги для оплаты покупок и услуг. В связи с этим администрация города-курорта совместно с Управлением МВД по Новороссийску рекомендует представителям торговли быть предельно внимательными, вести учет всех крупных купюр в специальном журнале, указывая дату, время, серию и номер каждой, проводить инструктажи для сотрудников.