Фигуранта дела о подрыве машины главы УСИН Херсонской области осудили в России на 17 лет

Следствие и суд установили, что в июне 2022 года неустановленные лица, не согласные с проведением СВО, показали Сереженко взрывное устройство и с его помощью предложили подорвать машину начальника УСИН по Херсонской области, на что тот согласился. Мужчина отвез другого человека на одну из улиц Херсона, где последний произвел взрыв. После этого Сереженко вернулся за подрывником, отвез его в безопасное место и оказал медпомощь.